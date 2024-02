Pan American Silver Aktie: Hervorragende Nachrichten für Investoren!

Bei Pan American Silver haben sich in den letzten vier Wochen keine signifikanten Veränderungen in der Stimmung oder der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien ergeben. Aus diesem Grund wird die Aktie derzeit als "Neutral" bewertet.

Die Dividendenrendite der Aktie liegt bei 2,51 Prozent, was nur geringfügig unter dem Branchendurchschnitt von 3,5 Prozent für die Branche Metalle und Bergbau liegt. Daher erhält die Dividendenpolitik von Pan American Silver eine "Neutral"-Bewertung.

Im Vergleich zu anderen Aktien im Sektor "Materialien" hat Pan American Silver im letzten Jahr eine Rendite von -4,81 Prozent erzielt, was 16,73 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Für Wertpapiere aus der Branche "Metalle und Bergbau" beträgt die mittlere jährliche Rendite -21,54 Prozent, wobei Pan American Silver momentan um 16,73 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.

Von den 3 Analystenbewertungen der letzten zwölf Monate für die Pan American Silver-Aktie sind alle 3 Einstufungen "Gut", was durchschnittlich zu einem "Gut"-Rating für das Wertpapier führt. Auch die kürzlich abgegebenen Bewertungen der Analysten fallen positiv aus, mit einem durchschnittlichen Kursziel von 25,08 CAD, was einem möglichen Anstieg um 41,95 Prozent vom letzten Schlusskurs (17,67 CAD) entspricht. Aufgrund dieser Einschätzungen erhält Pan American Silver von den Analysten insgesamt ein "Gut"-Rating.