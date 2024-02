Pan African Aktie: Ein wahrer Champion!

Weitere Suchergebnisse zu "Pan African Resources":

Die langfristige Meinung von Analysten zur Pan African-Aktie ist positiv. Von insgesamt 1 Gut, 0 Neutral und 0 Schlecht Bewertungen wird berichtet. Auch die jüngsten Analystenbewertungen spiegeln dies wider - die durchschnittliche Empfehlung für Pan African im letzten Monat war ebenfalls "Gut" (1 Gut, 0 Neutral, 0 Schlecht). Das Kursziel der Analysten für die Aktie beträgt 25 GBP, was einer potenziellen Performance von 44,18 Prozent entspricht, da derzeit 17,34 GBP kostet. Aus diesem Grund wird die Aktie insgesamt als "Gut" eingestuft.

Aus einer technischen Analyse ergibt sich ein Durchschnitt von 15,25 GBP für den Schlusskurs der Pan African-Aktie in den letzten 200 Handelstagen. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 17,34 GBP (+13,7 Prozent Unterschied), was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der 50-Tages-Durchschnitt wird analysiert und liegt aktuell bei 16,63 GBP, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Pan African für die einfache Charttechnik eine "Gut"-Bewertung.

In Bezug auf fundamentale Faktoren ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ein wichtiger Indikator. Mit einem Wert von 6,23 ist Pan African im Vergleich zum Branchenmittel "Metalle und Bergbau" deutlich unterbewertet, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) wird ebenfalls analysiert, um festzustellen, ob die Aktie "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI liegt bei 65,31 Punkten, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der RSI25 ergibt ein "Neutral"-Rating. Somit erhält Pan African eine "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.