Pan African Aktie: So kann es weitergehen!

Der Aktienkurs der Pan African Mining hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -7,4 Prozent erzielt. Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Bereich "Materialien" liegt die Rendite von Pan African damit um 13,66 Prozent über dem Durchschnitt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus dem Bereich "Metalle und Bergbau" beträgt -21,06 Prozent, was bedeutet, dass Pan African aktuell 13,66 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs der Pan African Mining inzwischen bei 15,5 GBP liegt, während die Aktie selbst einen Kurs von 21,9 GBP erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +41,29 Prozent, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 17,92 GBP, was bedeutet, dass die Aktie mit einem Abstand von +22,21 Prozent auch hier ein "Gut" erhält. Insgesamt wird daher die Gesamtnote der technischen Analyse als "Gut" bewertet.

Bei der Bewertung des Relative Strength Index (RSI) zeigt sich, dass die Pan African-Aktie auf kurzfristiger Basis als überverkauft eingestuft wird, da der 7-Tage-RSI bei 11,43 Punkten liegt. Auch der etwas längerfristige RSI25 weist mit einem Wert von 18,98 auf eine Überverkaufssituation hin. Beide Werte führen zu einer Gesamtbewertung von "Gut" in diesem Bereich der Analyse.

Auf langfristiger Basis schätzen Analysten die Aktie der Pan African Mining als "Gut"-Titel ein. Von insgesamt 18 Analystenbewertungen waren 1 Gut, 0 Neutral und 0 Schlecht. Obwohl aus dem letzten Monat keine neuen Analystenupdates vorliegen, erwarten die Analysten im Durchschnitt ein Kursziel in Höhe von 25 GBP, was einer Erwartung von 14,16 Prozent entspricht. Basierend auf diesen Schätzungen erhält die Aktie daher die Gesamtbewertung "Gut".