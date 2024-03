Pan African Aktie: Jetzt kommt der Knalleffekt!

Die Dividendenrendite von Pan African liegt aktuell bei 3,49 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 7,73 Prozent liegt. Dies ergibt eine Differenz von -4,24 Prozent zur Pan African-Aktie und führt zu einer "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

Der Relative Strength Index (RSI) für Pan African liegt bei 74,47, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 29,09, was für 25 Tage eine Einstufung als "Gut" ergibt. Die Gesamtbewertung führt zu einem "Neutral"-Rating.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Pan African beträgt aktuell 7,15 und liegt damit 77 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 31. Dies führt zu einer Unterbewertung der Aktie und einer "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.

Die Analysten haben Pan African in den letzten zwölf Monaten mit 1 "Gut", 0 "Neutral" und 0 "Schlecht"-Einstufungen versehen, was zu einer langfristigen Einstufung als "Gut" führt. Für die Aktie wird ein Kursziel von 25 GBP erwartet, was zu einer erwarteten Kursentwicklung von 20,48 Prozent und einer Gesamteinschätzung als "Gut" führt. Somit ergibt sich aus der Bewertung von Analysten für die Aktie der Pan African insgesamt die Einschätzung "Gut".