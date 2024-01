Top Shelf International Holdings Aktie: Anleger werden sich richtig freuen!

Weitere Suchergebnisse zu "Pan African Resources":

Die Analyse der Top Shelf-Aktie zeigt, dass sich das Wertpapier in einem gemischten Trend befindet. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt bei 0,28 AUD, während der letzte Schlusskurs bei 0,22 AUD deutlich darunter liegt. Daher erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung auf dieser Basis. Auf der anderen Seite liegt der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt bei 0,19 AUD, was bedeutet, dass der letzte Schlusskurs darüber liegt. Dadurch erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung auf dieser Analysebasis. Insgesamt wird Top Shelf also mit einem "Neutral"-Rating versehen.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden. Daher wird die Aktie auch in diesem Bereich mit einem "Neutral"-Rating bewertet.

Die Stimmung in Bezug auf die Top Shelf-Aktie ist jedoch vorwiegend positiv, wie die Analyse sozialer Plattformen zeigt. Die Nutzer haben in den letzten ein bis zwei Tagen überwiegend positive Themen aufgegriffen, was zu einer "Gut"-Einstufung in dieser Hinsicht führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für Top Shelf liegt bei 20, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 36,59, was zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich also ein Gesamtbild, das zu einem "Gut"-Rating führt.