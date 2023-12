Pan African Aktie: Hier kommen die nächsten guten Nachrichten!

Die südafrikanische Bergbaugesellschaft Pan African hat eine Dividendenrendite von 4,64 Prozent, was 4,21 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Branche "Metalle und Bergbau" besitzt eine durchschnittliche Dividendenrendite von 8 Prozent. Daher wird die Aktie aus heutiger Sicht als ein unrentables Investment betrachtet und erhält von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung.

Analysten haben in den letzten zwölf Monaten 1 positive, 0 neutrale und 0 negative Einschätzungen für Pan African abgegeben, was im Schnitt einem "Gut"-Rating entspricht. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber das durchschnittliche Kursziel für diese Aktie basierend auf den Analystenmeinungen liegt bei 25 GBP. Das bedeutet, dass die Aktie um 47,58 Prozent steigen könnte, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält die Pan African-Aktie somit eine "Gut"-Empfehlung aus Analystensicht.

Die Stimmung der Anleger bezüglich der Aktie ist neutral, sowohl auf sozialen Plattformen als auch in den Kommentaren der Nutzer in den vergangenen Tagen. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Neutral" eingestuft.

In der technischen Analyse ergibt sich eine Abweichung von +11,23 Prozent im Vergleich zum gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Betrachtet man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage, ergibt sich eine Abweichung von +4,44 Prozent, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.