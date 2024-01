Pan African Aktie: Bullen, ihr könnte euch freuen!

Weitere Suchergebnisse zu "Pan African Resources":

Der Aktienkurs von Pan African hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -7,4 Prozent erzielt, was im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Materialien") eine Überperformance von 8,33 Prozent darstellt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Metalle und Bergbau" beträgt -15,73 Prozent, was bedeutet, dass Pan African aktuell 8,33 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser positiven Entwicklung wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Analysten haben in den letzten zwölf Monaten eine positive Einschätzung für Pan African abgegeben, was im Schnitt einem "Gut"-Rating entspricht. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 25 GBP, was einer potenziellen Steigerung um 52,07 Prozent entspricht und somit eine "Gut"-Empfehlung darstellt.

In Bezug auf Dividenden schüttet Pan African derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt, was zu der Einstufung "Schlecht" führt.

Die fundamentale Analyse zeigt, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Pan African mit einem Wert von 6,23 deutlich günstiger ist als das Branchen-KGV von 36,81, was einer Unterbewertung von 83 Prozent entspricht. Aus diesem Grund wird die Aktie als "Gut"-Empfehlung eingestuft.