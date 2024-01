PanAsialum Aktie: Daran scheiden sich die Geister

Der Aktienkurs von Panasialum hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -39,06 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" im Durchschnitt um -13,43 Prozent gefallen, was bedeutet, dass Panasialum im Branchenvergleich um -25,63 Prozent unterperformt hat. Der "Informationstechnologie"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von -11,33 Prozent im letzten Jahr, und Panasialum lag 27,73 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Diese Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet hat Panasialum langfristig eine mittlere Aktivität bei den Diskussionen gemessen. Daher wird diesem Signal die Bewertung "Neutral" zugeordnet. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was zu einem Gesamtergebnis von "Neutral" für das langfristige Stimmungsbild führt.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Panasialum liegt derzeit bei 0,27 Euro, was bedeutet, dass die Börse nur 0,27 Euro für jeden Euro Gewinn von Panasialum zahlt. Dies ist 99 Prozent weniger als für vergleichbare Werte in der Branche gezahlt werden. Daher wird der Titel auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft, da er unterbewertet ist.

Die Dividendenrendite für Panasialum beträgt bezogen auf das Kursniveau 0 Prozent und liegt nur leicht unter dem Mittelwert (0) für diese Aktie. Daher bekommt Panasialum für diese Dividendenpolitik eine "Neutral"-Bewertung von den Analysten.