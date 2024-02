PanAsialum Aktie: Bloß aufpassen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI von Panasialum liegt bei 77,78, was als "Schlecht" eingestuft wird. Der RSI25, der für einen Zeitraum von 25 Tagen berechnet wird, beläuft sich auf 60,71 und führt zu einer Einstufung als "Neutral". Insgesamt ergibt sich daher ein Rating von "Schlecht".

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Panasialum derzeit bei 0 Prozent, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 5,6 Prozent. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Panasialum liegt bei 0,27, was 99 Prozent weniger ist als der Branchendurchschnitt von 51. Aufgrund dieser Unterbewertung wird die Aktie auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft.

Im vergangenen Jahr hat die Aktie eine Rendite von -39,06 Prozent erzielt, was 17,99 Prozent unter dem Durchschnitt des Sektors "Informationstechnologie" liegt. Im Branchenvergleich zu "Elektronische Geräte und Komponenten" liegt die Rendite ebenfalls unter dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.