Pampa Energia Aktie: Das wird bald in aller Munde sein!

In den letzten zwei Wochen wurde über Pampa Energia besonders positiv in sozialen Medien diskutiert. An 12 Tagen überwogen positive Themen, während an einem Tag die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen dominierten jedoch vor allem negative Themen. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Die Analysten bewerten die Pampa Energia-Aktie derzeit als "Gut". In den letzten zwölf Monaten gab es 1 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor. Insgesamt erhält Pampa Energia daher eine "Gut"-Bewertung in diesem Abschnitt der Analyse.

Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt derzeit 0, was zu einer negativen Differenz von -4,72 Prozent zum Branchendurchschnitt führt. Daher erhält Pampa Energia eine "Schlecht"-Bewertung für diese Dividendenpolitik von den Analysten.

Der Relative Strength-Index (RSI) für Pampa Energia liegt bei 37,85, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 57,39, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating von "Neutral" für die Aktie.