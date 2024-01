Pampa Energia Aktie: Das macht richtig Spaß!

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Pampa Energia als Neutral-Titel einzustufen ist. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Pampa Energia-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 65,37 und ein Wert für den RSI25 von 49,17, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt.

Die Stimmung rund um die Aktie wurde ebenfalls analysiert, und es wurde festgestellt, dass die Kommentare in den sozialen Medien überwiegend positiv waren. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurden hauptsächlich positive Themen aufgegriffen, weshalb die Aktie in dieser Betrachtung als "Gut" eingestuft wird.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Versorgungsunternehmen" zeigt sich, dass die Aktie von Pampa Energia eine Rendite von 81,35 Prozent erzielt hat, was mehr als 31 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die Analysten bewerten die Pampa Energia-Aktie insgesamt als "Gut", basierend auf 1 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen, die in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber insgesamt erhält die Aktie eine positive Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.