Pampa Energia Aktie: Unfassbarer Gewinn!

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Pampa Energia beträgt 18, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 129,74 für Stromversorger unterdurchschnittlich ist. Basierend auf fundamentalen Kriterien wird die Aktie daher als unterbewertet eingestuft und erhält eine "Gut"-Bewertung. Im Bereich der Dividendenrendite liegt Pampa Energia mit 0 Prozent deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 4,57%. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung. Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Pampa Energia derzeit positiv ist. Der GD200 liegt bei 40,61 USD, während der Kurs der Aktie bei 48,8 USD liegt, was einer Abweichung von +20,17 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 44,11 USD weist eine Abweichung von +10,63 Prozent auf. Insgesamt erhält die Aktie in diesem Bereich ein Rating von "Gut". Langfristig gesehen wird die Pampa Energia-Aktie von Analysten positiv eingeschätzt, mit 1 "Gut", 0 "Neutral" und 0 "Schlecht" Bewertungen. Das Kursziel der Analysten liegt bei 0 USD, was auf eine künftige Performance von -100 Prozent hindeutet und somit zu einer Gesamtbewertung "Schlecht" führt. Insgesamt wird die Aktie jedoch von der Redaktion als "Gut" eingestuft.

