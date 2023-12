Pampa Energia Aktie: So was hat man lange nicht gesehen!

Die Pampa Energia-Aktie erhielt von einem von insgesamt einem Analysten in den letzten zwölf Monaten eine positive Bewertung. Es gab keine Aktualisierungen von Analysten im letzten Monat. Die Bewertung des Unternehmens wird daher im Durchschnitt als "Gut" eingestuft.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Versorgungsunternehmen" hat die Pampa Energia-Aktie eine Rendite von 81,35 Prozent erzielt, was 78 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die Branche "Stromversorger" verzeichnete im vergangenen Jahr eine durchschnittliche Rendite von 3,79 Prozent, wobei die Pampa Energia-Aktie mit 77,55 Prozent deutlich besser abschnitt. Diese positive Entwicklung führte zu einer "Gut"-Bewertung in dieser Kategorie.

Die Dividendenrendite der Pampa Energia-Aktie beträgt 0 Prozent, was 4,63 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Im Vergleich zur durchschnittlichen Dividendenrendite der Branche "Stromversorger" von 4,63 Prozent wird die Aktie daher als unrentabel eingestuft und erhält eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion.

In Bezug auf die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ein wichtiger Indikator. Das KGV von Pampa Energia liegt bei 18,77, was deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 125,07 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie unterbewertet ist, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt.