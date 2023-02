Pamela L. Kunath wird neue Co-President der Constantin Film Development

München (ots) -Pamela L. Kunath wird ab 1. März 2023 neue Co-President bei Constantin Film Development Inc. in Los Angeles zusammen mit Robert Kulzer. Constantin Film Development entwickelt und produziert die englischsprachigen Produktionen der Constantin Film AG. Die Top-Managerin kommt von United Artists (MGM), wo sie zuletzt als Chief Operating Officer arbeitete. In ihrer neuen Funktion berichtet sie gemeinsam mit Robert Kulzer direkt an Martin Moszkowicz, Vorstandsvorsitzender der Constantin Film.Pamela L. Kunath ist seit 1996 erfolgreich im Filmgeschäft, nachdem sie ihre Karriere als Prozessanwältin für Unterhaltungsrecht begann. Im Jahr 2001 kam sie zu Sony Pictures Entertainment und stieg dort zum Executive Vice President of Business Affairs und anschließend zum Executive Vice President und General Manager des Labels Screen Gems auf, das während ihrer Amtszeit über 100 Kinofilme und Filme für TV & Home Entertainment produzierte und/oder vertrieb.Schließlich wurde sie zur Executive Vice President of Content Strategy der Sony Pictures Motion Picture Group befördert, wo sie für die Koordinierung der Markeninhalte des Studios für alle seine Labels, einschließlich Columbia, Sony Pictures Animation, TriStar und Screen Gems, verantwortlich war. Zuletzt war sie Chief Operating Officer von UAR und unterstützte das Studio bei der Veröffentlichung von bedeutenden Franchises wie JAMES BOND 007: KEINE ZEIT ZU STERBEN, ADDAM'S FAMILY und CREED sowie von gefeierten Originalen wie HOUSE OF GUCCI, LICORICE PIZZA, TILL - KAMPF UM DIE WAHRHEIT und DIE AUSSPRACHE, um nur einige zu nennen. Pamela L. Kunath ist Mitglied der Academy of Motion Picture Arts and Sciences.Pamela Kunath: "Ich hatte im Laufe der Jahre das große Vergnügen, mit Martin, Robert und anderen bei Constantin zusammenzuarbeiten. Ich habe ihr Engagement und ihre Vision immer bewundert. Es ist eine große Ehre für mich, in diesem besonderen Team von Kollegen und Freunden das nächste Kapitel von Constantin mitzugestalten."Robert Kulzer: "Ich freue mich sehr, dass Pam zu uns kommt. Da die Herausforderungen bei der Erstellung von Inhalten immer komplexer werden, wird eine Führungskraft mit ihrer Erfahrung und Vision von unschätzbarem Wert für unsere Arbeit in LA sein."Martin Moszkowicz, Vorstandsvorsitzender der Constantin Film: "At Constantin Film, two heads are smarter than one, more distinguished than one, and more dynamic than one. Das Team um Robert Kulzer und unserer Aktivitäten in Los Angeles werden mit Pamela L. Kunath perfekt für die Zukunft aufgestellt."Pressekontakt:Wenn Sie weitere Informationen wünschen, wenden Sie sich bitte an:Constantin FilmPresseTelefon: 089 44 44 600E-Mail: presse@constantin.filmOriginal-Content von: Constantin Film, übermittelt durch news aktuell