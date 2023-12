Paltac Aktie: War das schon alles?

Die Paltac-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 4833,73 JPY verzeichnet. Der letzte Schlusskurs von 4496 JPY weicht um -6,99 Prozent vom Durchschnitt ab, was aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet wird. Der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt bei 4719,84 JPY, was einer Abweichung von -4,74 Prozent entspricht. Auf dieser kurzfristigeren Analysebasis erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird die Paltac-Aktie für die einfache Charttechnik als "Neutral" eingestuft.

Das Anleger-Sentiment rund um die Paltac-Aktie war in den letzten zwei Wochen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Auch in den letzten ein, zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Aufgrund dieses Stimmungsbildes wird die Aktie heute neutral eingeschätzt.

Der Relative Strength-Index (RSI) stuft die Paltac-Aktie als Neutral-Titel ein. Der RSI7 beträgt 81,17, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt, während der RSI25 bei 64,04 liegt und somit eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt sich daher ein Gesamtranking von "Schlecht" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt, dass die Diskussionsintensität rund um Paltac durchschnittlich ist, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf und führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Einstufung für die Paltac-Aktie.