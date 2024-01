Paltac Aktie: Viel fehlt nicht mehr!

Der Relative Strength Index (RSI) misst die Stärke und Richtung der Preisbewegungen eines Wertpapiers und gibt somit Aufschluss darüber, ob der Wert überkauft oder unterverkauft ist. Der RSI der Paltac-Aktie zeigt für die letzten 7 Tage einen Wert von 27, was auf eine Überverkaufssituation hinweist und daher als "Gut" eingestuft wird. Im Vergleich dazu steht der 25-Tage-RSI bei 57,53, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich somit eine "Gut"-Bewertung für die Paltac-Aktie basierend auf dem RSI.

Die Anleger-Stimmung zu Paltac wurde in den letzten zwei Wochen überwiegend als neutral eingestuft, basierend auf Auswertungen von Kommentaren und Beiträgen in sozialen Medien. Dies führt ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung auf dieser Ebene.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigen sich keine wesentlichen Veränderungen in den letzten Wochen, wodurch auch hier eine "Neutral"-Bewertung erfolgt. Ebenso gibt es keine signifikanten Unterschiede in der Stärke der Diskussion, was zu einer weiteren "Neutral"-Einstufung führt.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Paltac-Aktie der letzten 200 und 50 Handelstage zeigt ebenfalls eine neutrale Bewertung auf.

Zusammenfassend erhält die Paltac-Aktie somit auf Basis verschiedener Bewertungskriterien eine "Neutral"-Einstufung.