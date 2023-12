Palomar Aktie: Jetzt kann es ganz schnell gehen!

Die Versicherungsgesellschaft Palomar wird im Vergleich zum Branchendurchschnitt mit einer Dividende von 0 % niedriger bewertet, da die Differenz 3,86 Prozentpunkte beträgt. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

Die technische Analyse für Aktien zeigt, dass der Relative Strength Index (RSI) der Palomar aktuell bei 72,9 liegt, was bedeutet, dass die Aktie überkauft ist. Daher wird das Signal als "Schlecht" eingestuft. Wenn die relative Bewegung auf 25 Tage ausgedehnt wird (RSI25), ergibt sich ein Wert von 54, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Insgesamt führt dies zu einer Einstufung des RSI als "Schlecht".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Palomar festgestellt werden. Daher wird dieses Kriterium als "Neutral" bewertet. Auch die Stärke der Diskussion zeigt keine signifikanten Unterschiede, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung erfolgt. Zusammengefasst erhält Palomar in diesem Bereich daher ein "Neutral".

Die technische Analyse des aktuellen Kurses der Palomar-Aktie von 56,34 USD im Vergleich zum GD200 (54,67 USD) ergibt ein "Neutral"-Signal mit einer Entfernung von +3,05 Prozent. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist einen Kurs von 57,1 USD auf, was bedeutet, dass ein "Neutral"-Signal vorliegt, da der Abstand -1,33 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Kurs der Palomar-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.