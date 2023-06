Palo Alto Networks: Das wahre Kursziel liegt bei 203,20 EUR

Am gestrigen Handelstag musste die Aktie von Palo Alto Networks eine Abwärtsbewegung von -1,29% hinnehmen. Dennoch verzeichnete sie in den letzten fünf Handelstagen insgesamt ein Plus von +4,16%. Der Markt präsentiert sich somit aktuell relativ optimistisch.

Das mittelfristige Kursziel der Bankanalysten für die Aktie liegt bei 203,20 EUR. Dies würde Investoren einen möglichen Gewinn von -8,67% eröffnen. Doch nicht alle Analysten teilen diese Einschätzung angesichts des zuletzt positiven Trends.

Derzeit empfehlen 28 Analysten den Kauf der Aktie und weitere 10 bewerten sie als “Kauf”. Nur 7 Experten positionieren sich neutral mit einem “Halten”-Rating.

Insgesamt sind somit +84,44% der befragten Analysten optimistisch gestimmt.

Zusätzlich zu dieser positiven Einschätzung halten viele Finanzexperten das Guru-Rating mit einer...