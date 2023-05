Palo Alto Networks: Potenzial für Anleger - Kursziel 200,29 EUR

Die Aktie von Palo Alto Networks wird von Analysten als unterbewertet angesehen und hat ein mittelfristiges Kursziel von 200,29 EUR. Wenn diese Prognose zutrifft, können Investoren eine Rendite von +23,28% erzielen.

• Palo Alto Networks schließt am 04.05.2023 bei +0,75%

• Das aktuelle Kursziel beträgt 200,29 EUR

• Guru-Rating bleibt stabil bei 4,43

In den letzten fünf Handelstagen verzeichnete das Unternehmen einen Verlust von -1,83%, was zu einer pessimistischen Stimmung am Markt führte.

Trotzdem sind die meisten Bankanalysten optimistisch gestimmt und empfehlen die Aktie zum Kauf.

Von den insgesamt 26 Analysten bewerten 11 sie sogar ganz deutlich als “Kauf”.

Sieben Experten halten die Aktie für neutral (“halten”), während keiner der Befragten sie zum Verkauf empfiehlt.

Das positive Resultat lässt sich durch das Guru-Rating...