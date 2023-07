Palo Alto Networks: Mittelfristiges Kursziel bei 218,11 EUR – Aktie unterschätzt?

Nach Ansicht einiger Analysten ist die Palo-Alto-Networks-Aktie derzeit nicht angemessen bewertet. Das mittelfristige Kursziel liegt 0,72% unter dem aktuellen Marktpreis.

• Palo Alto Networks: Am 26.07.2023 lag der Preis um -0,10%

• Das mittelfristige Kursziel von Palo Alto Networks beträgt €218,11

• Die durchschnittliche Guru-Bewertung für Palo Alto Networks bleibt unverändert bei 4,47

Am gestrigen Tag fiel der Preis von Palo Alto Networks um -0,10%, was sich auf +0,25% in den letzten fünf Handelstagen oder einer ganzen Woche summierte. Der Markt scheint daher im Moment relativ neutral zu sein.

Die Stimmung der Bankanalysten ist jedoch eindeutig optimistischer und das mittelfristige Kursziel für die Aktie liegt momentan bei €218.11.