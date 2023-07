Palo Alto Networks: Marktpotenzial mit beachtlicher Kursprognose - 218,66 EUR

Die Meinung der Analysten ist eindeutig: Palo Alto Networks wird momentan nicht angemessen bewertet. Das wahre Kursziel liegt bei einem Abstand von -4,07% zum aktuellen Wert.

• Palo Alto Networks erreicht am 12.07.2023 eine Steigerung von +0,36%

• Die Kursprognose für Palo Alto Network beträgt 218,66 EUR

• Das Guru-Rating bleibt stabil bei 4,47

Am aktuellen Tag notierte die Aktie von Palo Alto Networks einen Anstieg von +0,36%. Somit ergibt sich für die vergangenen fünf Handelstage – also einer kompletten Woche – eine negative Entwicklung in Höhe von -0,90%. Derzeit scheint der Markt eher neutral eingestellt.

Obwohl es zu dieser Bewegung gekommen ist – hatten Bankanalysten dies erwartet? Ihre Einschätzungen sind unmissverständlich.

Das mittelfristige Ziel des Unternehmens liegt aktuell bei einem Kurswert von 218,66...