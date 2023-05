Palo Alto Networks: Kursziel von 206,31 EUR laut Bankanalysten

Die Aktie von Palo Alto Networks hat am Tag zuvor eine Kursentwicklung von +5,13% hingelegt. In den vergangenen fünf Handelstagen betrug der positive Trend sogar +5,15%, was auf optimistische Marktaussichten hindeutet.

Gemäß einer durchschnittlichen Schätzung der Bankanalysten liegt das mittelfristige Kursziel für die Aktie bei 206,31 EUR. Dies entspricht einem potentiellen Aufwärtspotenzial von +11,41%. Allerdings sind nicht alle Analysten dieser Meinung nachgegangen und haben unterschiedliche Empfehlungen ausgesprochen.

28 Analysten bewerten die Aktie als starkes Kaufsignal. Weitere zehn Experten teilen diese Ansicht und sehen die Investition in Palo Alto Networks als kaufenswert an, jedoch ohne Euphorie. Sieben weitere Spezialisten vergeben ein “Halten Rating”. Der Anteil optimistischer Analysteneinschätzungen beläuft...