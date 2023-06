Palo Alto Networks: Kursziel bei 203,14 EUR - Aktie nicht richtig bewertet

Die Aktie von Palo Alto Networks weist laut Experten eine Fehlbewertung auf. Das Mittelwert-Kursziel liegt aktuell bei 203,14 EUR und somit um -9,85% unter dem derzeitigen Kurs.

• Am 16.06.2023 stieg die Aktie um +1,12%

• Über fünf Handelstage konnte ein Anstieg von +7,59% verzeichnet werden

• Das Guru-Rating bleibt unverändert mit einem Wert von 4,47

Angesichts des positiven Trends in den vergangenen Handelstagen (+7,59%) scheint es so als sei der Markt optimistisch gestimmt bezüglich Palo Alto Networks’ Performance am Finanzmarkt.

Allerdings sehen Bankanalysten die Lage anders und bescheinigen der Aktie ein mittelfristiges Kurspotenzial von bis zu -9,85%. Hierbei handelt es sich jedoch lediglich um einen Durchschnittswert aus insgesamt 28 Analysteneinschätzungen.

Insgesamt sind rund +84.44% aller Analysten optimistisch und...