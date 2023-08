Palo Alto Networks: Kurspotenzial von fast 22 Prozent

Die Aktie von Palo Alto Networks wird derzeit am Markt unterbewertet, so das Urteil vieler Analysten. Das Kursziel für die Zukunft liegt bei beachtlichen 231,56 € und bietet Investoren ein Potenzial von fast 22 Prozent.

Am gestrigen Tag verzeichnete Palo Alto Networks eine negative Kursentwicklung um -0,39%, während sich die Ergebnisse der vergangenen fünf Handelstage auf ein Minus von -5,74% belaufen. Diese Entwicklung lässt den Markt skeptisch erscheinen.

Das durchschnittliche mittelfristige Kursziel für Palo Alto Networks liegt bei eben jenen 231,56 €. Würde dies eintreten, würde das Unternehmen seinen Investoren eine Renditeerwartung in Höhe von fast +22% bieten können. Eine Einschätzung nicht allein geteilt – nach wie vor sehen es jedoch rund +86% aller Analysten als sinnvoll an in diese Aktie zu investieren.

