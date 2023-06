Palo Alto Networks: Kurspotenzial bei 207,51 EUR

Die Aktie von Palo Alto Networks könnte laut Bankanalysten derzeit unterbewertet sein. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 207,51 EUR und bietet damit ein Potenzial von +2,31%.

• Am 02.06.2023 stieg die Aktie um +0,21%

• Guru-Rating bleibt unverändert bei 4,47

• Optimistische Analystenmeinungen liegen bei +84,44%

In den vergangenen fünf Handelstagen konnte Palo Alto Networks eine positive Entwicklung verzeichnen und schloss mit einem Plus von insgesamt +2,62%. Die Stimmung am Markt ist demnach relativ optimistisch.

28 Analysten bewerten die Aktie als starken Kauf und weitere zehn Analysten empfehlen ebenfalls zum Kauf. Sieben Experten halten sich weitgehend neutral.

Das Guru-Rating bleibt weiterhin stabil bei 4,47.

Zusammenfassend lässt sich sagen: Palo Alto Networks hat ein mittelfristiges Kursziel in Höhe von 207,51 EUR...