Palo Alto Networks: Experten schätzen wahres Kursziel auf 238,99 EUR

Das gestrige Ergebnis von Palo Alto Networks bewegte sich am Finanzmarkt um -0,27%, wodurch die letzten fünf Handelstage mit einem positiven Trend von +8,16% endeten. Trotzdem sind Analysten weiterhin überzeugt davon, dass das Potenzial der Aktie noch nicht vollständig ausgeschöpft wurde.

• Palo Alto Networks: Am 11.10.2023 mit -0,27%

• Das Kursziel von Palo Alto Networks liegt bei 238,99 EUR

• Guru-Rating von Palo Alto Networks beträgt nun 4,47 nach 4,47

In ihrer Einschätzung sehen Bankanalysten ein mittelfristiges Ziel für den Preis der Aktie bei 238,99 EUR. Sollten sie damit richtigliegen und die Prognose eintreten wird es eine Rendite-Gelegenheit in Höhe von -1,55%. Obwohl in letzter Zeit ein Aufwärtstrend erkennbar war teilen jedoch nicht alle Analysten diese Meinung.

Von insgesamt 43 untersuchten Bewertungen empfehlen...