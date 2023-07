Palo Alto Networks: Bankanalysten sehen Kurspotenzial - 214,38 EUR

Die Palo Alto Networks-Aktie hat in letzter Zeit an Wert verloren und notierte gestern an der Börse bei einem Minus von 0,04%. In den letzten fünf Handelstagen betrug das negative Ergebnis sogar 3,46%, was darauf hinweist, dass die Stimmung derzeit eher pessimistisch ist.

Trotzdem glauben die meisten Bankanalysten weiterhin daran, dass das mittelfristige Kursziel für Palo Alto Networks bei 214,38 EUR liegt. Wenn sich diese Meinung durchsetzt, eröffnet dies Investoren ein Kurspotenzial von +0,84%.

Allerdings gibt es auch einige Analysten mit einer abweichenden Meinung aufgrund des schwachen Trends in letzter Zeit. Derzeit sind jedoch insgesamt 26 Analysten optimistisch und empfehlen den Kauf der Aktie. Weitere elf bewerten sie als “Kauf”, aber nicht euphorisch. Sechs Experten halten dagegen eine neutrale Haltung.

Das...