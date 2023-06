Palo Alto Networks: Analysten sehen Potenzial - Kursziel bei 207,67 EUR

Am gestrigen Tag hat die Aktie von Palo Alto Networks am Finanzmarkt lediglich einen minimalen Kursanstieg von +0,01% verzeichnet. Insgesamt konnte die Aktie jedoch in den vergangenen fünf Handelstagen um +3,67% zulegen. Die Stimmung unter den Marktteilnehmern scheint also optimistisch zu sein.

Nach Ansicht der Bankanalysten ist das wahre Potenzial der Palo-Alto-Networks-Aktie jedoch noch nicht vollständig ausgeschöpft worden. Im Durchschnitt schätzen sie ein mittelfristiges Kursziel von 207,67 EUR für die Aktie – eine mögliche Rendite von -1,11%. Einige Analysten teilen diese Einschätzung jedoch nicht aufgrund des jüngsten positiven Trends.

Momentan empfehlen 28 der insgesamt befragten 45 Experten die Aktie als starken Kauf und weitere 10 bewerten sie als Kauf. Nur sieben haben sich neutral positioniert und sprechen eine...