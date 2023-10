Palo Alto Networks: Analysten sehen Kurspotenzial von 2,21% auf 239,15 EUR

Gestern legte Palo Alto Networks am Finanzmarkt um +4,19% zu und verzeichnet damit eine positive Kursentwicklung. In den vergangenen fünf Handelstagen betrug der Anstieg ebenfalls +4,19%. Die Stimmung am Markt ist optimistisch.

Das mittelfristige Kursziel für die Aktie von Palo Alto Networks liegt bei 239,15 EUR. Dieser Prognose stimmen im Durchschnitt aller Bankanalysten zu. Entsprechend ergibt sich ein mögliches Kurspotenzial von +2,21%.

Aktuell empfehlen 26 Analysten die Aktie als starken Kauf und weitere elf bewerten sie als kaufenswert. Sechs Experten stufen das Wertpapier neutral ein.

Die Mehrheit der Analysten (86,05%) teilt also die optimistische Einschätzung des Unternehmens. Das Guru-Rating wurde zuletzt mit einem Wert von 4,47 bestätigt.