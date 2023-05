Palo Alto Networks: Analysten sehen Kurspotenzial von +14,58% - Kursziel bei 203,68 EUR

Die Aktie von Palo Alto Networks verbuchte gestern eine positive Entwicklung am Finanzmarkt und stieg um +0,90%. In den letzten fünf Handelstagen hingegen fielen die Ergebnisse um -3,04%, was auf einen pessimistischen Markt schließen lässt.

Bankanalysten sind der Meinung, dass die Aktie aktuell unterbewertet ist. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 203,68 EUR und eröffnet Investoren ein Potenzial in Höhe von +14,58%. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese Einschätzung aufgrund des schwachen Trends der jüngsten Kursentwicklung.

27 Experten empfehlen den Kauf der Aktie als starkes Investment. Weitere 11 vergeben das Rating “Kauf”, während sich sieben weitere mit “halten” positionieren. Damit bleibt eine optimistische Einschätzung vorherrschend (+84,44%).

Das bewährte Trend-Indikator “Guru-Rating” hat sich seit kurzem...