Palo Alto Networks: Analysten sehen Kurspotenzial von +11,15% auf 236,80 EUR

Die Aktie von Palo Alto Networks hat in den vergangenen fünf Handelstagen um -3,59% an Wert verloren und zeigte gestern eine leichte Erholung mit einem Plus von +0,14%. Die Bankanalysten sind jedoch der Meinung, dass die aktuelle Bewertung der Aktie nicht adäquat ist. Das mittelfristige Kursziel für Palo Alto Networks liegt bei 236,80 EUR – ein Potenzial für Investoren von +11,15%.

• Palo Alto Networks stieg am 26.09.2023 um +0,14%

• Mittelfristiges Kursziel bei 236,80 EUR

• Optimismusanteil unter Analysten liegt bei +86,05%

Von insgesamt 43 analysierenden Experten empfehlen 26 die Aktie als starken Kauf und weitere elf Experten als Kauf. Sechs Analysten halten sich neutral. Der Optimismusanteil unter den Bankanalysten beträgt demnach beeindruckende +86,05%. Auch das bewährte Trend-Indikator “Guru-Rating” bestätigt diese...