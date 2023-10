Palo Alto Networks: Analysten prognostizieren Kursziel von 238,99 EUR

Die Aktie von Palo Alto Networks wird von Experten derzeit als unterbewertet eingestuft. Das durchschnittliche mittelfristige Kursziel liegt bei 238,99 EUR und damit -0,42% über dem aktuellen Wert.

• Am 10.10.2023 stieg die Palo Alto Networks-Aktie um +0,16%

• Das Guru-Rating beträgt nun 4,47 nach zuvor ebenfalls 4,47

• Von insgesamt 43 Analysteneinstufungen sind aktuell 37 positiv

Am gestrigen Handelstag legte das Papier um +0,16% zu und verzeichnete im Verlauf der letzten fünf Tage ein kumuliertes Plus von +7,08%. Dies spiegelt eine optimistische Grundstimmung am Markt wider.

Ob diese Entwicklung den Erwartungen der Bankanalysten entspricht? Die Prognosen jedenfalls fallen eindeutig aus.

Insgesamt bewerten momentan knapp zwei Drittel aller Bankexperten die Aktie als Kauf oder starken Kauf. Weitere sechs Analysten votieren...