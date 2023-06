"Palo Alto Networks: Analysten prognostizieren Kurssteigerung auf 219,89 EUR"

Die Aktie von Palo Alto Networks ist nach Meinung von Bankanalysten aktuell unterbewertet und hat ein mittelfristiges Kursziel von 219,89 EUR. Dies entspricht einem Potenzial von -4,95% gegenüber dem aktuellen Kurs.

• Palo Alto Networks legt um +0,02% zu

• Insgesamt 26 Analysten empfehlen die Aktie als starken Kauf

• Guru-Rating bleibt stabil bei 4,47

Am Finanzmarkt verzeichnete das Unternehmen einen Zuwachs von +0,02%. Die Ergebnisse der vergangenen fünf Handelstage zeigen eine positive Entwicklung mit einem Anstieg um insgesamt +3,90%.

Während einige Experten die Einschätzung teilen, dass sich die Aktie in einer Unterbewertung befindet und daher ein lohnendes Investment darstellt, sind andere vorsichtiger in ihrer Prognose. So bewerten nur noch sechs Analysten die Aktie neutral mit “halten”. Der Großteil – nämlich 26...