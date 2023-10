Palo Alto Networks: Analysten haben ein mittelfristiges Kursziel von 240,23 EUR

Am gestrigen Handelstag verzeichnete die Aktie von Palo Alto Networks eine geringfügige Kursentwicklung (-0,15%). Die Ergebnisse der vergangenen fünf Handelstage liegen jedoch bei +0,71%, was auf eine relativ neutrale Stimmung des Marktes schließen lässt. Laut Bankanalysten hat die Aktie ein mittelfristiges Kursziel von 240,23 EUR und bietet damit Investoren ein potenzielles Gewinnpotenzial in Höhe von +6,79%. Von 43 Analysten empfehlen 26 die Aktie als starken Kauf und weitere elf Experten bewerten sie als optimistisch. Sechs Fachleute empfehlen “halten”. Das Guru-Rating liegt nun bei 4,47 nach vorheriger Bewertung mit dem gleichen Wert. Insgesamt sind somit noch immer +86,05% der Analysten optimistisch gestimmt.