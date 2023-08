Palo Alto Networks: Analysten erwarten Kursanstieg auf 230,55 EUR

Die Aktie von Palo Alto Networks hat am gestrigen Tag an der Börse um +0,12% zugelegt. In den letzten fünf Handelstagen betrug die positive Entwicklung sogar +3,19%. Die Bankanalysten sind sich einig, dass das wahre Kursziel des Unternehmens bei 230,55 EUR liegt – somit ergibt sich ein Potenzial von +15,54% zum aktuellen Kurs.

• Am 14.08.2023 mit +0,12%

• Das mittelfristige Kursziel beträgt 230,55 EUR

• Derzeit empfehlen 86% der Analysten die Aktie zu kaufen

Die überwiegende Mehrheit (86%) der insgesamt 43 Analysten stuft das Unternehmen als Kauf ein. Nur eine Minderheit hält das Rating “halten” oder “verkaufen”. Somit wird es deutlich: Die Experten sind optimistisch gestimmt und empfehlen Anlegern den Einstieg in diese vielversprechende Aktie.

Das Guru-Rating liegt nun bei 4,47 nach zuvor ebenfalls schon starkem Wert...