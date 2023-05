Palo Alto Networks: Analysten erwarten Kursanstieg auf 207,34 EUR

Die Palo Alto Networks Aktie wird von Analysten derzeit als unterbewertet betrachtet. Das mittelfristige Kursziel beläuft sich auf 207,34 EUR mit einem Potenzial von +3,20% gegenüber dem aktuellen Kurs.

• Am 30.05.2023 wurde ein Anstieg von +1,72% verzeichnet

• Das “Guru-Rating” bleibt stabil bei 4,47

• Von insgesamt 45 Bankanalysten empfehlen rund +84,44% die Aktie zum Kauf

In den letzten Handelstagen hat sich eine positive Entwicklung abgezeichnet – am gestrigen Tag lag das Plus bei +1,72%, was einer Wochenertragssteigerung von insgesamt +13,50% entspricht. Obwohl dieser Trend nicht alle Experten überzeugt und es somit unterschiedliche Einschätzungen gibt, sind viele Analysten weiterhin optimistisch gestimmt.

Insgesamt sprachen sich bereits 28 Analysten für einen starken Kauf aus und weitere zehn Experteneinschätzungen...