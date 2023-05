Palo Alto Networks: Analyse der Aktie und Kurspotenzial von +11,02%

Die Palo Alto Networks-Aktie wird nach Ansicht von Marktexperten unterbewertet gehandelt.

Das mittelfristige Kursziel liegt bei 202,12 EUR mit einem potenziellen Wachstum von +11,02%.

• Am 12.05.2023 verzeichnete die Aktie eine positive Entwicklung um +0,74%.

• Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 4,43.

In den vergangenen fünf Handelstagen stieg der Marktwert des Unternehmens um insgesamt +4,76%, was auf eine optimistische Stimmung am Finanzmarkt hindeutet.

Trotzdem sind nicht alle Analysten einer Meinung darüber, ob die Palo Alto Networks-Aktie ihr volles Potenzial entfalten kann.

26 Experten empfehlen einen Kauf der Aktie und weitere 11 setzen das Rating “Kauf”.

Sieben haben sich neutral positioniert (“halten”), während keiner ein “Verkauf” empfiehlt.

84,09% aller Analysten sind somit weiterhin zuversichtlich bezüglich...