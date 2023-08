Palo Alto Networks: Aktuell unterbewertet - Kursziel von 218,59 EUR

Die Palo Alto Networks-Aktie wird derzeit nach Ansicht einiger Analysten am Markt unterschätzt. Das durchschnittliche Kursziel für die kommenden Monate liegt bei 218,59 EUR. Dies würde einem Potenzial von +10,34% im Vergleich zum aktuellen Preis entsprechen.

• Am gestrigen Tag fiel der Wert um -8,06%

• Die Stimmung am Markt ist momentan eher pessimistisch

• Der Anteil der optimistischen Analysten beträgt +86,05%

Obwohl es in den letzten Tagen einen negativen Trend gab und die Aktie im Durchschnitt mit “starkem Kauf” bewertet ist (26 Analysten), glauben nicht alle Experten an eine positive Entwicklung in naher Zukunft. Ungeachtet dessen haben sich etwa 86% aller Analysten positiv geäußert und lediglich sechs Experten sehen keinen klaren Handlungsspielraum (“halten”). Das Guru-Rating hat ebenfalls mit einem stabil guten Wert...