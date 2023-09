Palo Alto Networks: Aktienkurspotenzial von +4,14% auf 235,09 EUR

Am gestrigen Handelstag hat das Wertpapier von Palo Alto Networks an der Börse einen Kursverlust von -4,35% erlitten. Betrachtet man die vergangenen fünf Handelstage als Ganzes, so liegt das Minus bei -1,26%. Eine negative Tendenz also für den IT-Sicherheitsspezialisten.

Doch wie bewerten Bankanalysten die Aussichten? Laut aktuellem Durchschnitt haben sie ein mittelfristiges Kursziel von 235,09 EUR ausgegeben. Dies entspricht einem Potenzial von +4,14%, sollten sich diese Prognosen bewahrheiten. Einige Experten teilen diese Einschätzung allerdings nicht.

Insgesamt halten momentan 26 Analysten die Aktie für einen “starken Kauf”, während weitere elf zu einem Kauf raten (Rating: “Kauf”). Sechs Experten sprechen eine neutrale Empfehlung aus (“halten”). Daraus ergibt sich ein Anteil optimistischer Analysten in Höhe von...