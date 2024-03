Palo Alto Networks Aktie: Das wird bald in aller Munde sein!

Die technische Analyse der Palo Alto Networks-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) bei 264,73 USD verläuft. Der Aktienkurs liegt aktuell bei 291,13 USD, was einem Abstand von +9,97 Prozent entspricht und somit die Einstufung "Gut" erhält. Im Vergleich dazu befindet sich der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) bei 323,94 USD, was einer Differenz von -10,13 Prozent entspricht und daher als "Schlecht"-Signal bewertet wird. Insgesamt ergibt sich basierend auf beiden Zeiträumen eine neutrale Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) beträgt derzeit 42,35 und wird daher als neutral eingestuft. Bei einer Ausdehnung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 60, was ebenfalls als neutral bewertet wird. Insgesamt erhält die RSI somit die Einstufung "Neutral".

Analysten haben in den letzten zwölf Monaten 27 positive, 2 neutrale und 0 negative Einschätzungen abgegeben, was im Schnitt einem "Gut"-Rating entspricht. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 251,85 USD, was einer möglichen Kursabnahme um -13,49 Prozent entspricht und somit eine "Schlecht"-Empfehlung darstellt. Insgesamt erhält die Palo Alto Networks-Aktie eine "Neutral"-Empfehlung.

Die Stimmung der Anleger bezüglich der Aktie ist überwiegend negativ, sowohl auf sozialen Plattformen als auch in den Handelssignalen. Die Analyse ergibt daher eine "Schlecht"-Einstufung basierend auf der Stimmung und eine "Gut"-Bewertung auf Basis der Handelssignale. Insgesamt wird die Palo Alto Networks-Aktie hinsichtlich der Stimmung als "Neutral" eingestuft.