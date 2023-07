Palo Alto Networks: Aktie unterbewertet - Kursziel bei 219,39 EUR

Die Palo Alto Networks-Aktie ist derzeit laut Analysten nicht angemessen bewertet. Das wahre Kursziel liegt um -2,60% unter dem aktuellen Kurs.

• Am 28. Juli 2023 stieg die Palo Alto Networks-Aktie um +0,84%

• Durchschnittliches Mittelfrist-Kursziel von 26 Bankanalysten bei 219,39 EUR

• Guru-Rating bleibt unverändert auf hohem Niveau von 4,47

Gestern konnte die Palo Alto Networks-Aktie an der Börse ein Plus von +0,84% verzeichnen und legte damit in den vergangenen fünf Handelstagen insgesamt um +1,65% zu. Der Markt zeigt sich somit aktuell relativ optimistisch.

Allerdings sind sich die Analysten in den Bankhäusern uneinig über die weitere Entwicklung des Aktienkurses. Im Durchschnitt sehen sie das mittelfristige Kursziel derzeit bei 219,39 EUR und eröffnen Investoren damit einen potentiellen Gewinn von -2,60%. Einige...