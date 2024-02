Palo Alto Networks Aktie: Das nennen wir mal wirklich gute Nachrichten!

Die Palo Alto Networks-Aktie wurde einer technischen Analyse unterzogen, die den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie in den letzten 200 Handelstagen betrachtet. Dabei ergibt sich, dass der aktuelle Wert bei 254 USD liegt, was 48,39 Prozent über dem letzten Schlusskurs von 376,9 USD liegt. Auch bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage (316,46 USD) liegt der letzte Schlusskurs um 19,1 Prozent darüber. Auf dieser Basis erhält die Aktie somit insgesamt ein "Gut"-Rating.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv gegenüber Palo Alto Networks. Auch die Auswertung von Kommentaren und Wortmeldungen ergab größtenteils positive Themen rund um den Wert. Die Redaktion hat zudem 8 positive Signale und 0 negative Signale ermittelt, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Palo Alto Networks-Aktie ergibt für einen Zeitraum von 7 Tagen einen Wert von 7,84, was ebenfalls zu einer "Gut"-Einstufung führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 14,31 und bestätigt ebenfalls die Gesamteinschätzung als "Gut".

Im Branchenvergleich hat die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 128,24 Prozent erzielt, was jedoch im Vergleich zu anderen Aktien aus dem gleichen Sektor ("Informationstechnologie") 453,56 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Im Bereich "Software" liegt die Aktie jedoch 132,52 Prozent über dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Konstellation wird die Aktie insgesamt mit einem "Neutral" bewertet.