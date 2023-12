Palo Alto Networks Aktie: Das muss man erstmal verdauen!

Weitere Suchergebnisse zu "ams-Osram AG":

Die Stimmung für Palo Alto Networks hat sich in den letzten Wochen merklich verschlechtert, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. In den sozialen Medien wurde keine außergewöhnliche Aktivität festgestellt, weshalb die Diskussionsstärke neutral bewertet wird. Analysten haben dem Unternehmen in den letzten 12 Monaten 33 Mal die Bewertung "Gut", 2 Mal "Neutral" und 0 Mal "Schlecht" vergeben, was langfristig zu einer positiven Einschätzung führt. Es gibt keine neuen Analystenupdates, aber basierend auf dem aktuellen Kurs von 305,58 USD erwarten die Analysten eine negative Entwicklung von -19,41 Prozent, was als "Schlecht" eingestuft wird. Die technische Analyse zeigt, dass die Aktie sowohl im längerfristigen als auch im kurzfristigen Durchschnitt eine positive Bewertung erhält. Die Dividendenrendite von 0 Prozent wird als "Schlecht" bewertet, da sie 2,31 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies sind wichtige Indikatoren für Anleger, die sich für Palo Alto Networks interessieren.