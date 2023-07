Palo Alto Networks: Aktie laut Analysten unterbewertet - Kursziel bei 214,57 EUR

Am gestrigen Tag verzeichnete die Aktie von Palo Alto Networks eine Kursentwicklung von -0,28%. In den letzten fünf Handelstagen stieg der Wert jedoch um +7,18%, was auf einen optimistischen Markt schließen lässt. Doch wie ist die Meinung der Bankanalysten?

Das mittelfristige Kursziel für Palo Alto Networks liegt bei 214,57 EUR und würde damit momentan einen möglichen Gewinn in Höhe von -3,39% bedeuten. Dieser Einschätzung folgen allerdings nicht alle Experten angesichts des positiven Trends in den vergangenen Tagen.

Dennoch empfehlen 26 derzeitigen Analysten die Aktie als starken Kauf. Weitere 11 sprechen eine Kaufempfehlung aus und lediglich sechs bewerten das Papier als “halten”. Das bedeutet insgesamt ein positives Stimmungsbild über Palo Alto Networks mit einem Anteil optimistischer Analysten von +86,05%.

Abschließend...