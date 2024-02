Palo Alto Networks Aktie: Das kann keiner glauben

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Palo Alto Networks liegt bei einem Wert von 190, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 56,39 im Bereich "Software" eine Überbewertung um ca. 238 Prozent darstellt.

In Bezug auf die durchschnittliche Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" weist Palo Alto Networks eine Rendite von 136,59 Prozent auf, was mehr als 132 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Im Vergleich zur "Software"-Branche, die in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von -0,09 Prozent verzeichnete, liegt die Rendite von Palo Alto Networks mit 136,68 Prozent ebenfalls deutlich darüber.

Die charttechnische Bewertung zeigt, dass der aktuelle Kurs von 338,51 USD der Palo Alto Networks-Aktie mit 36,29 Prozent über dem GD200 (248,38 USD) ein positives Signal gibt. Auch der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist mit einem Kurs von 303,84 USD ein positives Signal auf.

Gemäß den Einschätzungen von Analysten aus den letzten zwölf Monaten erhält die Palo Alto Networks-Aktie insgesamt ein "Gut"-Rating. Allerdings zeigt die kurzfristige Betrachtung der Studien des vergangenen Monats, dass das durchschnittliche Kursziel für diese Aktie bei 246,26 USD liegt, was einem potenziellen Rückgang von -27,25 Prozent entspricht und somit eine "Schlecht"-Empfehlung darstellt. Insgesamt erhält die Aktie somit eine "Neutral"-Empfehlung aus Analystensicht.