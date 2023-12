Palo Alto Networks Aktie: Das ist Wahnsinn!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu bestimmen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen im Laufe der Zeit in Relation gesetzt werden. Für Palo Alto Networks wird der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage sowie der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt bei 86,23 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie überkauft ist und daher ein "Schlecht"-Rating erhält. Der RSI25 hingegen liegt bei 36,94, was bedeutet, dass Palo Alto Networks als "Neutral" eingestuft wird und somit auch hier eine "Schlecht"-Bewertung erhält.

Im Branchenvergleich des Aktienkurses hat Palo Alto Networks im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" eine Rendite von 103,51 Prozent erzielt, was deutlich über dem Durchschnitt von 7,74 Prozent liegt. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse ergibt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Palo Alto Networks bei 234,84 USD liegt, während die Aktie selbst einen Kurs von 294,88 USD erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +25,57 Prozent und führt zur Bewertung "Gut". Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt derzeit bei 271,7 USD, was einen Abstand von +8,53 Prozent bedeutet und somit auch zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen daher die Gesamtnote "Gut" in der technischen Analyse.

Hingegen liegt die Dividendenrendite von Palo Alto Networks bei 0 Prozent, was 2,27 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 2 Prozent liegt. Daher wird die Aktie als eher unrentables Investment eingestuft und erhält eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion.