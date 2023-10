Palo Alto Networks: Aktie hat laut Analysten Potenzial von +7,55% - Kursziel bei 238,44 EUR

Der gestrige Handelstag brachte für Palo Alto Networks eine Kursentwicklung von -0,31%. Die vergangene Woche verzeichnete jedoch ein Plus von +3,49%, was auf eine optimistische Stimmung am Markt hindeutet. Bankanalysten prognostizieren derzeit ein mittelfristiges Kursziel in Höhe von 238,44 EUR für die Aktie des Unternehmens.

Sollten sich ihre Prognosen bewahrheiten und das Kursziel erreicht werden, ergibt sich für Investoren ein Potential von +7,55%. Von insgesamt 43 Analysten halten aktuell 26 die Aktie für einen starken Kauf und weitere elf setzen sie auf “Kauf”. Sechs Experten empfehlen das Halten der Aktien.

Das Guru-Rating liegt nun bei 4,47 nach zuvor ebenfalls 4,47. Insgesamt scheint die Stimmung also positiv zu sein und lässt Anlegern Raum zur Hoffnung auf Gewinne.