Palo Alto Networks: Aktie hat Kurspotenzial von +22,24%

Die Bankanalysten zeigen sich optimistisch in Bezug auf das Potenzial der Palo Alto Networks-Aktie. Das mittelfristige Kursziel wird im Durchschnitt bei 200,29 EUR gesehen.

Dies entspricht einem Potential für Investoren von +22,24%. Die jüngste Kursentwicklung mit einem schwachen Trend führt jedoch dazu, dass nicht alle Analysten diese Meinung teilen.

Am gestrigen Tag konnte die Aktie um +1,99% zulegen und sorgt damit für eine positive Stimmung am Finanzmarkt. In den vergangenen fünf Handelstagen war jedoch ein Rückschlag von -2,36% zu verzeichnen.

Insgesamt bewerten 26 Analysten die Aktien als starken Kauf und weitere 11 Experten beurteilen sie als kaufenswert. Lediglich 7 Experten haben eine neutrale Haltung eingenommen.

Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 4,43.