Palo Alto Networks Aktie: Wird sie sich davon noch mal erholen?

Die Palo Alto Networks-Aktie wird derzeit von Analysten als "Gut" bewertet. Diese Bewertung basiert auf 27 "Gut"-, 2 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen, die in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. Es liegen keine neuen Analystenupdates zu Palo Alto Networks vor. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten beträgt 251,85 USD, was einem Abwärtspotenzial von -10,72 Prozent entspricht. Daher erhält das Wertpapier eine "Schlecht"-Empfehlung basierend auf dem letzten Schlusskurs von 282,09 USD. Insgesamt erhält Palo Alto Networks eine "Neutral"-Bewertung für diesen Analyseabschnitt.

Im Vergleich zu anderen Aktien im Sektor "Informationstechnologie" hat die Aktie von Palo Alto Networks im letzten Jahr eine Rendite von 51,15 Prozent erzielt, was 51,84 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Software" beträgt -1,09 Prozent, während Palo Alto Networks aktuell um 52,24 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde über Palo Alto Networks überwiegend negativ diskutiert, wobei positive Themen an vier Tagen und negative Themen an neun Tagen dominierten. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen überwogen die negativen Themen, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung der Aktie heute führt.

Aktuelle Investoren in die Aktie von Palo Alto Networks können bei einer Dividendenrendite von 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt einen geringeren Ertrag von 2,21 Prozentpunkten erzielen. Dies führt zu einer Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Schlecht".