Palo Alto Networks Aktie: Viel Lärm um nichts?

Die Palo Alto Networks-Aktie wird charttechnisch betrachtet positiv bewertet. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage ergibt eine Abweichung von +42,11 Prozent, während für den gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage eine Abweichung von +18,8 Prozent festgestellt wird. Dies führt insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

In Bezug auf die Dividendenrendite erhält das Unternehmen jedoch eine "Schlecht"-Bewertung, da die Dividendenrendite null Prozent beträgt und damit 2,19 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt.

Im Branchenvergleich zeigt sich hingegen eine starke Performance von Palo Alto Networks. In den letzten 12 Monaten stieg der Aktienkurs um 136,59 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Software"-Branche durchschnittlich nur um 7,55 Prozent zulegten. Dies führt zu einer Outperformance von +129,04 Prozent im Branchenvergleich. Auch im "Informationstechnologie"-Sektor konnte das Unternehmen eine Überperformance von 127,34 Prozent erzielen.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken ist jedoch überwiegend negativ. Die Diskussion war an sieben Tagen von negativen Themen geprägt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in diesem Bereich führt. Statistische Auswertungen auf der Basis großer historischer Datenmengen haben jedoch einen Überhang von Kaufsignalen ergeben, was zu einer "Gut" Bewertung des Anleger-Sentiments führt. Insgesamt ergibt sich damit eine "Neutral"-Einschätzung für das Anleger-Sentiment.